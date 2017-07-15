2008 - настоящее время – html-верстальщик
Выполняемые обязанности:
• HTML верстка
• создание сайтов
• поддержка и обновление сайтов
• сканирование и обработка изображений и текстов
• оптимизация и продвижение сайтов
2007 – 2008 – html-верстальщик
Выполняемые обязанности:
• верстка HTML/CSS/JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером
• настройка, поддержка и обновление сайтов на CMS
2005 - 2007 – html-верстальщик
Выполняемые обязанности:
• HTML-верстка PSD-макетов
• разработка программных решений (PHP + MySQL + JavaScript)
• обновление существующих проектов‚ исправление ошибок и т.п.
• наполнение контентом
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