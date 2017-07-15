djscout

Сергей Новиков djscout

 
39 летРоссия/Воскресенск
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

2008 - настоящее время – html-верстальщик

Выполняемые обязанности:

• HTML верстка

• создание сайтов

• поддержка и обновление сайтов

• сканирование и обработка изображений и текстов

• оптимизация и продвижение сайтов

2007 – 2008 – html-верстальщик

Выполняемые обязанности:

• верстка HTML/CSS/JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером

• настройка, поддержка и обновление сайтов на CMS

2005 - 2007 – html-верстальщик

Выполняемые обязанности:

• HTML-верстка PSD-макетов

• разработка программных решений (PHP + MySQL + JavaScript)

• обновление существующих проектов‚ исправление ошибок и т.п.

• наполнение контентом

PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
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