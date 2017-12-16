dkalashnikov

анимация человека проект малобюджетный - подойдет начинающим.
- $5Анимация7 заявокЗакрыт5 лет назад
полное наименование вышлю в личку (просьба оставить контакт месенджера, почту)суть задачи в отрисовка иконки иконку ставим перед именем брендачтобы получился вид:(человеk 3D) +имя брендапримеры иконки i[url=https://youtu.be/1A5OVDwhYnE]https://youtu.be/1A5OVDwhYnE[/url][url=https://youtu.be/JWK3vwogovs]https://youtu.be/JWK3vwogovs[/url]Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт5 лет назад
В готовой фото необходимо дорисовать часть объектов.Обработка фотографий16 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработка сценариев для серии коротких рекламных Видеороликов пример видео презентации https://www.youtube.com/watch?v=WW1g7MCWuMo&index=8&list=PLRT0U_jsdo3vT_fGmjIT8CL9om_RhJu8xПрезентации6 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработка серии коротких рекламных Видеороликов https://www.youtube.com/watch?v=h6dLyISo93c&list=PLRT0U_jsdo3vT_fGmjIT8CL9om_RhJu8xОзвучивание16 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработка серии коротких рекламных Видеороликов https://www.youtube.com/watch?v=h6dLyISo93c&list=PLRT0U_jsdo3vT_fGmjIT8CL9om_RhJu8xАнимация6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $80
Пример презентации https://www.youtube.com/watch?v=kOjpvHmF3iEПрезентации20 заявокЗакрыт6 лет назад
добрый день. можно ли ваш viber / telegram?Анимация9 заявокЗакрыт6 лет назад
Компоновка и наложение на звук. 20 фотографий.Видеомонтаж40 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Есть аккаунт компаний в США, Канаде, Германии, Украине. Необходим профессионал по работе с FACEBOOK, пониманием рынков продуктов и услуг и технекой продвижения продаж на рынки америки. Загрузка небольшая, но постоянная. В ответ от вас прошу ссылку на проекты, ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
нужен дизайн таких страниц: - главная; - каталог; - страница товара; - чекаут; дизайн элементов, кнопок; поведение верстки на разных разрешениях монитора; дизайн версии для iPhone; дизайн для iPad.Дизайн мобильных приложений29 заявокЗакрыт6 лет назад
анимация лого для видеоролика 3D графика, AfterEffects или в другой программе. и веб сайта (JS, CSS, HTML5)Анимация11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
для разработки логотипа, брендбука; сопровождения в развитии стиля; возможно сопровождение в работах: дизайн упаковки; дизайн видеорекламы. нужен художник с художественным образованием.Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
ТЗ передам в личку.Баннеры16 заявокЗакрыт6 лет назад