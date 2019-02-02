dkeller-man

Дмитрий dkeller-man

 
32 годаУкраина/Львов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
php програмист

Сайты на PHP HTML5 CSS3 Javascript

ЧТО ДЕЛАЮ?

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.

НАВЫКИ

Технологии: PHP, MySQL, js, HTML, CSS

Фреймворки: YII2, jQuery, Bootstrap

Системы управления контентом:  WordPress

Системы управления версиями: GIT

Опыт разработки - 3 года

СХЕМА РАБОТЫ

Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Отзыв

КОНТАКТЫ

Skype:  bleiz_amberovich

Email:  [email protected]

Онлайн с 10 до 20 по Киеву, выходные: суббота, воскресенье.

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSBootstrapjQueryСайт на PHPYiiGit