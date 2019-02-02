dkeller-man

php програмист
Сайты на PHP HTML5 CSS3 Javascript
ЧТО ДЕЛАЮ?
Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.
НАВЫКИ
Технологии: PHP, MySQL, js, HTML, CSS
Фреймворки: YII2, jQuery, Bootstrap
Системы управления контентом: WordPress
Системы управления версиями: GIT
Опыт разработки - 3 года
СХЕМА РАБОТЫ
Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Отзыв
КОНТАКТЫ
Skype: bleiz_amberovich
Email: [email protected]
Онлайн с 10 до 20 по Киеву, выходные: суббота, воскресенье.