dkim_video

Давно ищете того, кто сделает для вас яркое и запоминающиеся видео?Поздравляю Ваши поиски подошли к концу!

Делаю качественный монтаж видеороликов:

1. Для YouTube каналов. Буду полезен как маленьким каналам (могу консультировать по монтажу) так и большим каналу куму необходимо разгрузиться.

2. Видео для домашнего архива. У вас накопились тонны гигабайт домашнего видео, которое было бы не плохо обработать и привести в качественный смотрибельный вид. Обратившись ко мне вы сможете долгими вечерами в кругу семьи пересматривать домашние архивы и вспоминать важные события вашей жизни.

3. Корпоративное видео. Видео с рекламой вашей компании для поднятия уровня узнаваемости на рынке, а так же видео для внутреннего пользования (обучающие ролики, мотивационные, ролики для корпоратов и тд)

Подберу качественную музыку за которую ваш ролик не отправят в БАН.

Сделаю качественную цветокоррекцию.

Видео, это то, что помогает нам запомнить самые яркие впечатления в нашей жизни и именно поэтому оно должно быть качественным и сделано с душой. Я вкладываю душу и с трепетом отношусь к каждой своей работе.

Предлагайте свои задания и вы не на секунду не пожалеете о своем выборе!