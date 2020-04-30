dklaptop

Данил Лучанский dklaptop

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работа с удовольствием, качественно, лояльно и быстро!

Верстка макетов любой сложности натяжка на любую популярную CMS.Глубокое знание HTML5, CSS3

средний уровень знаний JavaScript/PHP + MySql

средний уровень знаний Adobe Photoshop

опыт верстки с использованием спрайтов

понимание работы селекторов

валидная, кроссбраузерная верстка (Ie7+, Opera, FF, Chrome, Safari)

адаптивная верстка

знание CSS-фреймворки Bootstrap, Compass, Foundation

табличная верстка

верстка электронных рассылок

верстка шаблонов HTML:Template

полное понимание работы интерактивных сайтов и методов их построения

Большой опыт роботы с (Joomla, Drupal, MODx CMS, WordPress, Open cart (Opencart), 1С-Битрикс)

интеграция шаблонов

понимание основных СЕО принципов