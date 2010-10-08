Необходимо написать статьи для детского сайта Во вложении 57 ключевых слов, Вы выбираете 40-50 кеев, и пишете под них сео оптимизированные статьи 1-2к знаков без пробелов каждая Оплата: 1.5$ за 1000 знаков без пробелов Присылайте в личку тестовый ...