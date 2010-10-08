Необходимо выполнить ряд доработок: 1. Включить/установить визуальный редактор в админке (сейчас нет) 2. Корректировка дизайна (увеличить ширину шаблона) 3. Добавить новый раздел и вывести ленту новостей на главную страницу Еще несколько мелких правок. Сайт двуязычный, опыт работы с JoomFish ...
- $50Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо найти максимальное количество бесплатных хостингов на которых разрешен CURL или Sockets (Sockets = On, cURL = on). Другими словами, там должны работать скрипты: test_socket.php И/ИЛИ test_curl.php Последовательность действий: 1. Регистрируетесь на хостинге 2. Выбираете бесплатный домен, предлагаемый хостингом. ...Хостинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Принцип работы: В качестве параметров скрипт получает ссылку, заголовок, короткое описание, после чего рассылает полученную информацию в указанный список блог платформ Для каждой платформы в текстовых файлах (например, blogger.com.txt) хранятся аккаунт и пароль Рассылку необходимо выполнять параллельно (пример ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $30
Написать приложение, прослушивающее указанные в xml конфиге порты локального компьютера и обрабатывающее запросы, которые поступают через них в параллельном режимеПрикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо реализовать консольное приложение, которое будет перехватывать все HTTP запросы браузера, выполнять их и возвращать результат в браузер. Т.е простейший прокси сервер. Приложение должно использовать асинхронные сокеты или многопоточность, не должно замедлять работу браузера. Приложение ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Необходимо написать статьи для детского сайта Во вложении 57 ключевых слов, Вы выбираете 40-50 кеев, и пишете под них сео оптимизированные статьи 1-2к знаков без пробелов каждая Оплата: 1.5$ за 1000 знаков без пробелов Присылайте в личку тестовый ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
1. Необходимо написать seo оптимизированные статьи для сайта lendboх.ру В прикрепленном файле находятся ключевые слова для статей. Статья должна содержать осмысленный читаемый текст, плотность кейвордов 3-5% Размер статьи 1к-2к знаков без пробелов Всего 17 кеев – 17 статей Сначала ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется разработать комплект анимированных GIF баннеров для сайта lеndbоx.ru Баннеры текстовые, тексты предоставлю. Можно добавить графические элементы на Ваше усмотрение. Баннеры должны быть красивыми и кликабельными После выполнения работы мне предоствить psd макеты 100x100 – 3 штуки 468x60 – ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад