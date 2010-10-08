dklim777

Дмитрий dklim777

 
44 годаУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Небольшие доработки сайта на Joomla

    $50

    Необходимо выполнить ряд доработок: 1. Включить/установить визуальный редактор в админке (сейчас нет) 2. Корректировка дизайна (увеличить ширину шаблона) 3. Добавить новый раздел и вывести ленту новостей на главную страницу Еще несколько мелких правок. Сайт двуязычный, опыт работы с JoomFish ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Найти максимальное количество бесплатных хостингов

    $500

    Необходимо найти максимальное количество бесплатных хостингов на которых разрешен CURL или Sockets (Sockets = On, cURL = on). Другими словами, там должны работать скрипты: test_socket.php И/ИЛИ test_curl.php Последовательность действий: 1. Регистрируетесь на хостинге 2. Выбираете бесплатный домен, предлагаемый хостингом. ...

    Хостинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт кросспостинга на php

    Принцип работы: В качестве параметров скрипт получает ссылку, заголовок, короткое описание, после чего рассылает полученную информацию в указанный список блог платформ Для каждой платформы в текстовых файлах (например, blogger.com.txt) хранятся аккаунт и пароль Рассылку необходимо выполнять параллельно (пример ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Многопоточный прокси

    $30

    Написать приложение, прослушивающее указанные в xml конфиге порты локального компьютера и обрабатывающее запросы, которые поступают через них в параллельном режиме

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простой прокси сервер на C#

    Необходимо реализовать консольное приложение, которое будет перехватывать все HTTP запросы браузера, выполнять их и возвращать результат в браузер. Т.е простейший прокси сервер. Приложение должно использовать асинхронные сокеты или многопоточность, не должно замедлять работу браузера. Приложение ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Контент для детского сайта

    $100

    Необходимо написать статьи для детского сайта Во вложении 57 ключевых слов, Вы выбираете 40-50 кеев, и пишете под них сео оптимизированные статьи 1-2к знаков без пробелов каждая Оплата: 1.5$ за 1000 знаков без пробелов Присылайте в личку тестовый ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент для сайта

    $50

    1. Необходимо написать seo оптимизированные статьи для сайта lendboх.ру В прикрепленном файле находятся ключевые слова для статей. Статья должна содержать осмысленный читаемый текст, плотность кейвордов 3-5% Размер статьи 1к-2к знаков без пробелов Всего 17 кеев – 17 статей Сначала ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать комплект баннеров

    Требуется разработать комплект анимированных GIF баннеров для сайта lеndbоx.ru Баннеры текстовые, тексты предоставлю. Можно добавить графические элементы на Ваше усмотрение. Баннеры должны быть красивыми и кликабельными После выполнения работы мне предоствить psd макеты 100x100 – 3 штуки 468x60 – ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Fenryr
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Многопоточный прокси
Доволен сотрудничеством. Человек относится с пониманием.
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо
Ответный отзыв
Fenryr
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Простой прокси сервер на C#
Доволен сотрудничеством. Четкие требования к проекту, всегда на связи.
Работа выполнена четко в срок и в соответствии с ТЗ. Код аккуратный и грамотный. Рекомендую!
Ответный отзыв
Nadi
49 летМолдова
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Контент для сайта
Дмитрий очень грамотный заказчик. Четкие требования, очень быстрая оплата, понятное, легкое для восприятия ТЗ. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Всем рекомендую.
Надежда - ответственный исполнитель! Написала статьи на заданные тематики качественно и точно в оговоренный срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Разработать комплект баннеров
Был рад сотрудничать. Быстрая оплата, четкие формулировки.
Работа выполнена быстро и качественно. Пожелания учтены и исправлены. Спасибо!
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