Персональная информация
Образование
11 лет в школе с упором на гуманитарные науки.
4 года в университете на специальности "Издательское дело и редактирование".
Навыки
4 года работы в программах ADOBE: Photoshop, Illustrator, Indesign.
Опыт в создании логотипов, фирменных стилей, ретуши портретных фотографий.
Знание английского языка на уровне intermediate.
Работа
Работал продавцом в магазине одежды, кальянщиком, продажником в сфере бинарных опционов, организовывал собственные бизнесы.
Доп. информация
Интересует в большей мере работа в графических программах, в частности ретушь фотографий.
За интересную работу готов браться с удовольствием и уделять ей много времени!