Персональная информация

Образование

11 лет в школе с упором на гуманитарные науки.

4 года в университете на специальности "Издательское дело и редактирование".

Навыки

4 года работы в программах ADOBE: Photoshop, Illustrator, Indesign.

Опыт в создании логотипов, фирменных стилей, ретуши портретных фотографий.

Знание английского языка на уровне intermediate.

Работа

Работал продавцом в магазине одежды, кальянщиком, продажником в сфере бинарных опционов, организовывал собственные бизнесы.

Доп. информация

Интересует в большей мере работа в графических программах, в частности ретушь фотографий.

За интересную работу готов браться с удовольствием и уделять ей много времени!