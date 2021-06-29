Веб-дизайнер, работаю в Фигме и Фотошопе, делаю дружелюбный и приятный дизайн сайтов.

Особенно люблю продумывать анимации и переходы.

Стремлюсь улучшать имеющиеся навыки и изучать новые (сейчас планирую идти в сторону дизайна мобильных приложений, основ верстки и, вероятно, изучения 3д). Умею в адаптив. Не против поработать в команде.

Сейчас работаю без предоплаты, чтобы заказчик не нёс никаких рисков.

Еще я люблю котиков : )