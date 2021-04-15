dkusmarov00

Добрый день! Занимаюсь настройкой рекламных кампаний в Яндекс Директ, Google, ВКонтакте.
Заинтересовала тема таргетированной рекламы и я начал подробное изучение. После 3 месяцев учебы теории и практических работ решил начать давать свои услуги.
Уже есть несколько настроенных РК реальных клиентов(искал на площадке workzilla, т.к она более подходящая для новичка).
1.Я не стремлюсь к переоценке своих способностей.
2.Выполняю задания максимально быстро, качественно, и главное, на результат.
3.Я всегда на связи.
План настройки РК
- Разработка стратегии продвижения.
- Глубокий анализ конкурентов в Вашей нише.
- Сбор семантического ядра (ключевых слов)
- Составление и прикрепление минус слов
- Разработка Оффера
- Определение целевой аудитории продукта/услуги.
- Прикрепление счетчиков Аналитики к сайту (отслеживание лидов, для дальнейшего ретаргетинга)
- Написание уникальных продающих текстов.
- Детальный таргетинг - отбираем только платежеспособные и заинтересованные аудитории ( которые с большой вероятностью могут купить Ваш продукт/услугу )
- Проводим тестовый запуск ( Задача зафиксировать ключевые KPI - стоимость 1000 показов, клика, заявки, продажи )
- Тщательный анализ рекламной кампании и показателей по ней.
- Оптимизация рекламных объявлений ( Задача снижение стоимости по ключевым KPI )