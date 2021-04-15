dkusmarov00

Настройка ЯндексДирект, Google AdWords, Вконтакте.

Добрый день! Занимаюсь настройкой рекламных кампаний в Яндекс Директ, Google, ВКонтакте.

Заинтересовала тема таргетированной рекламы и я начал подробное изучение. После 3 месяцев учебы теории и практических работ решил начать давать свои услуги.

Уже есть несколько настроенных РК реальных клиентов(искал на площадке workzilla, т.к она более подходящая для новичка).

1.Я не стремлюсь к переоценке своих способностей.

2.Выполняю задания максимально быстро, качественно, и главное, на результат.

3.Я всегда на связи.

План настройки РК

- Разработка стратегии продвижения.

- Глубокий анализ конкурентов в Вашей нише.

- Сбор семантического ядра (ключевых слов)

- Составление и прикрепление минус слов

- Разработка Оффера

- Определение целевой аудитории продукта/услуги.

- Прикрепление счетчиков Аналитики к сайту (отслеживание лидов, для дальнейшего ретаргетинга)

- Написание уникальных продающих текстов.

- Детальный таргетинг - отбираем только платежеспособные и заинтересованные аудитории ( которые с большой вероятностью могут купить Ваш продукт/услугу )

- Проводим тестовый запуск ( Задача зафиксировать ключевые KPI - стоимость 1000 показов, клика, заявки, продажи )

- Тщательный анализ рекламной кампании и показателей по ней.

- Оптимизация рекламных объявлений ( Задача снижение стоимости по ключевым KPI )