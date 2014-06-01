Рад приветствовать на своей страничке!
Время работы: 10 00 - 21 00 по Киеву. Выходные - суббота, воскресенье.(по договоренности)
Возможна связь по телефону.
Выполню:
Создание логотипов, полиграфии, банеров,
Ретуш фотографий.
Набор текста со сканированых страниц.
Розмещение украиноязычной(!) рекламы в украинских групах ВК.
1) Группа "я - УКРАЇНЕЦЬ"
колличество 38 012 участников
Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 2 596
Ссылка: http://vk.com/ya_ukrajinec
2) Группа "УКРАЇНА - РУСЬ"
колличество 14 788 участников
Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 707
Ссылка: http://vk.com/ukrainerus
3) Группа "Apple в Україні"
Только что созданая група.
Колличество участников 88
Ссылка: http://vk.com/apple.ukraina
Стоимость размещения новости на стене - от $4.
Существует система скидок:
при единовременном заказе
10 новостей - скидка 10%.
15 новостей - скидка 15%
20 и более новостей - скидка 20%
Возможно размещение банера рядом с аватаром групи на договорных условиях.
Ваша реклама висит первой в очереди ровно 1 час, затем сползает вниз, не удаляется.
Если Вы хотите, чтобы я выполнил какое-либо задание, но без предоплаты - не тратьте время.
Делаю свою работу до конца и никогда не пропадаю из связи
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