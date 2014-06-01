Дизайн логотипов, ретуш фотографии. Люблю свою работу, у нас это взаимно.

Рад приветствовать на своей страничке!

Время работы: 10 00 - 21 00 по Киеву. Выходные - суббота, воскресенье.(по договоренности)

Возможна связь по телефону.

Выполню:

Создание логотипов, полиграфии, банеров,

Ретуш фотографий.

Набор текста со сканированых страниц.

Розмещение украиноязычной(!) рекламы в украинских групах ВК.

1) Группа "я - УКРАЇНЕЦЬ"

колличество 38 012 участников

Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 2 596

Ссылка: http://vk.com/ya_ukrajinec

2) Группа "УКРАЇНА - РУСЬ"

колличество 14 788 участников

Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 707

Ссылка: http://vk.com/ukrainerus

3) Группа "Apple в Україні"

Только что созданая група.

Колличество участников 88

Ссылка: http://vk.com/apple.ukraina

Стоимость размещения новости на стене - от $4.

Существует система скидок:

при единовременном заказе

10 новостей - скидка 10%.

15 новостей - скидка 15%

20 и более новостей - скидка 20%

Возможно размещение банера рядом с аватаром групи на договорных условиях.

Ваша реклама висит первой в очереди ровно 1 час, затем сползает вниз, не удаляется.

Если Вы хотите, чтобы я выполнил какое-либо задание, но без предоплаты - не тратьте время.

Делаю свою работу до конца и никогда не пропадаю из связи