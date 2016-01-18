Профессиональный видеомонтаж
Занимаюсь созданием видеороликов, презентаций, семейного видео. Опыт работы с видеоредакторами более 5 лет.
Профессиональный подход к выполнению Вашего задания, согласование деталей для качественного выполнения услуги видеомонтажа.
Позвольте себе:
1) Наслаждаться моментами жизни с качественным видеорядом
2) Привлекать внимание клиентов к своим товарам с помощью видеопрезентации
3) Запомнить первые шаги своего ребенка, прекрасную свадьбу или день рождения, встречу из роддома.
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Портфолио
- Создание видео на первый День рождения214 просмотров
- Создание видеороликов из фотографий и Вашего видео163 просмотра
Видеомонтаж
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$10/час
от $10от 1 дня
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