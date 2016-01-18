Профессиональный видеомонтаж

Занимаюсь созданием видеороликов, презентаций, семейного видео. Опыт работы с видеоредакторами более 5 лет.

Профессиональный подход к выполнению Вашего задания, согласование деталей для качественного выполнения услуги видеомонтажа.

Позвольте себе:

1) Наслаждаться моментами жизни с качественным видеорядом

2) Привлекать внимание клиентов к своим товарам с помощью видеопрезентации

3) Запомнить первые шаги своего ребенка, прекрасную свадьбу или день рождения, встречу из роддома.