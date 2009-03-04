dlebedev

Лебедев Дмитрий dlebedev

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка темы wordpress

    Мне нужно доработать вот эту тему для wordpress: http://demo.undsgn.com/studiofolio/ 1. В теме есть понятие Portfolio. По ряду причин оно мне не подходит. Но в нем есть хорошие шаблоны постов. Нужно взять эти ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта theroom.ru

    $100

    Первые три доработки такие: 1. На страницах с пагинацией сделать чтобы в Title выводился не "Тайтл страницы" а "Страница ХХ – Тайтл страницы". ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка сайта pomada.ua

    Есть сайт – pomada.ua. Необходима доработка как дизайна, так и программной части. Ищем профессиональную команду, которую не пугает перспектива разбираться в чужом коде, работать в сжатые сроки и обеспечивать высокое качество готового продукта. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка каталога товаров

    Нужен программист для разработки каталога товаров и последующей доработки функционала сайта www.theroom.com.ua. В данный момент на сайте есть каталог, который работает не корректно. ТЗ вышлю по запросу. Обязательное условие – человек из Киева. Связь: (067) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редактор тематического интернет-ресурса.

    Обязанности: Подбор, написание и корректировка информации для тематического интернет-портала. Требования: Необходим человек, готовый на 100% проникнуться идеей ресурса. Опыт работы обязателен.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Киев: Разработка красивого шаблона под Wordpress

    Необходимо разработать шаблон для Wordpress. Интересует не только макет, но и его "прикручивание", то есть полностью готовый шаблон. Структуру сайта можно увидеть здесь: www.albertiangelo.com.ua... Возможно, добавится еще пару незначительных разделов. Предложения по срокам ...

    WordPress
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

-ZALMAN-
Андреев 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта theroom.ru
Человек знает чего хочет. Все расписал по пунктам. Приятно работать.
Андрей сделал все быстро, качественно и не дорого. Я остался очень доволен и планирую продолжать с ним работать.
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