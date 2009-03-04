Мне нужно доработать вот эту тему для wordpress: http://demo.undsgn.com/studiofolio/ 1. В теме есть понятие Portfolio. По ряду причин оно мне не подходит. Но в нем есть хорошие шаблоны постов. Нужно взять эти ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Первые три доработки такие: 1. На страницах с пагинацией сделать чтобы в Title выводился не "Тайтл страницы" а "Страница ХХ – Тайтл страницы". ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайт – pomada.ua. Необходима доработка как дизайна, так и программной части. Ищем профессиональную команду, которую не пугает перспектива разбираться в чужом коде, работать в сжатые сроки и обеспечивать высокое качество готового продукта. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен программист для разработки каталога товаров и последующей доработки функционала сайта www.theroom.com.ua. В данный момент на сайте есть каталог, который работает не корректно. ТЗ вышлю по запросу. Обязательное условие – человек из Киева. Связь: (067) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Обязанности: Подбор, написание и корректировка информации для тематического интернет-портала. Требования: Необходим человек, готовый на 100% проникнуться идеей ресурса. Опыт работы обязателен.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать шаблон для Wordpress. Интересует не только макет, но и его "прикручивание", то есть полностью готовый шаблон. Структуру сайта можно увидеть здесь: www.albertiangelo.com.ua... Возможно, добавится еще пару незначительных разделов. Предложения по срокам ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт16 лет назад