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Имею опыт работы с графическим планшетом на протяжении 4х лет.
Занималась иллюстрациями для одежды, рисованием портретов по фото и просто заказных рисунков, а так же графическим и немного UI/UX дизайном.
Вот мое небольшое портфолио на Behance только с графическим дизайном:
https://www.behance.net/gallery/74643595/Designer-Dlisart
Также есть отдельное портфолио и артами и иллюстрациями.
Огромное желание работать, рисовать, развиваться.
Всегда за то, что бы проявить инициативу и свежие идеи, стараюсь быть в курсе новинок в сфере дизайна.
Поправки и критику воспринимаю очень адекватно, без истерик и "но вы же говорили так!".
Буду рада сотрудничать с адекватными, веселыми и честными людьми :)