Графический дизайнер, художник-иллюстратор

VK: https://vk.com/id162572849

INSTA:@dlisart

TELEGRAM:@dlisart

VIBER: +380679796768

SKYPE: live:morozova2580 (сижу там редко)

Имею опыт работы с графическим планшетом на протяжении 4х лет.

Занималась иллюстрациями для одежды, рисованием портретов по фото и просто заказных рисунков, а так же графическим и немного UI/UX дизайном.

Вот мое небольшое портфолио на Behance только с графическим дизайном:

https://www.behance.net/gallery/74643595/Designer-Dlisart

Также есть отдельное портфолио и артами и иллюстрациями.

Огромное желание работать, рисовать, развиваться.

Всегда за то, что бы проявить инициативу и свежие идеи, стараюсь быть в курсе новинок в сфере дизайна.

Поправки и критику воспринимаю очень адекватно, без истерик и "но вы же говорили так!".

Буду рада сотрудничать с адекватными, веселыми и честными людьми :)