Разработчик программ на C#, C++

Профессиональная работа программистом с 2010 года в лабораториях МГУ и смежных организациях. Занимался комплексом программ по визуализации космической обстановки: наши программы выводят на экраны Центра Управления Полётами происходящее с МКС и другими космическими аппаратами в 3D в реальном времени, с помощью получения телеметрических сигналов. Также разрабатывали несколько систем документооборота для крупных корпораций.

Преподаю программирование в Лицее #1533 (Информационных Технологий) с 2010 года по настоящее время.