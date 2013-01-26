Приветствую!

Буду рад личному сообщению :)

Цены низкие! Вы будете приятно удивлены. Плюс обязательные скидки для новых клиентов!

Я работаю качественно и знаю, что к каждому клиенту и каждому бизнесу нужен свой подход.

Сотрудничаю по предоплате, принимаю Webmoney, Яндекс.деньги.

Всегда качественно и красиво.

Обращайтесь :)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Запрос о стоимости и полном списке работ присылайте, пожалуйста, в личку!

Twitter

Создание,

оформление,

ведение,

раскрутка

Vkontakte.ru

Создание, дизайн, наполнение группы

Ведение и модерация группы

Ссылки в комментариях к обсуждениям

Раскрутка аккаунтов пользователей

Набор друзей

Комментирование записей

Написание постов

Набор участников в сообществе

Создание, оформление, ведение сообщества, приглашение новых участников.

Одноклассники

Приглашение в группу по критериям.

Ведение и оформление групп

Facebook.com

Создание и раскрутка аккаунта пользователя facebook.com

Создание, оформление и ведение fan page

Likes для fan page

Набор друзей

Комментирование записей

Написание постов

Набор участников в сообществе

Создание, оформление, ведение сообщества, приглашение новых участников.

Проведение конкурсов

Публикации у лидеров мнений в блогосфере

Размещение рекламы в крупных тематических группах вконтакте

Создание и посев тестов

Размещение постов у лидеров мнений в facebook