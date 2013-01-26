Приветствую!
Буду рад личному сообщению :)
Цены низкие! Вы будете приятно удивлены. Плюс обязательные скидки для новых клиентов!
Я работаю качественно и знаю, что к каждому клиенту и каждому бизнесу нужен свой подход.
Сотрудничаю по предоплате, принимаю Webmoney, Яндекс.деньги.
Всегда качественно и красиво.
Обращайтесь :)
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Запрос о стоимости и полном списке работ присылайте, пожалуйста, в личку!
Создание,
оформление,
ведение,
раскрутка
Создание, дизайн, наполнение группы
Ведение и модерация группы
Ссылки в комментариях к обсуждениям
Раскрутка аккаунтов пользователей
Набор друзей
Комментирование записей
Написание постов
Набор участников в сообществе
Создание, оформление, ведение сообщества, приглашение новых участников.
Одноклассники
Приглашение в группу по критериям.
Ведение и оформление групп
Создание и раскрутка аккаунта пользователя facebook.com
Создание, оформление и ведение fan page
Likes для fan page
Набор друзей
Комментирование записей
Написание постов
Набор участников в сообществе
Создание, оформление, ведение сообщества, приглашение новых участников.
Проведение конкурсов
Публикации у лидеров мнений в блогосфере
Размещение рекламы в крупных тематических группах вконтакте
Создание и посев тестов
Размещение постов у лидеров мнений в facebook