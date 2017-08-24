dlushin

Денис dlushin

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Юрисконсульт

Специалист по договорному и корпоративному праву.

Мои услуги:

- юридические консультации;

- абонентское обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- правовая экспертиза и разработка документов;

- регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и учредительные документы юридических лиц;

- ликвидация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- представительство в судах (все инстанции);

- помощь при вступлении в СРО;

- сопровождение исполнительного производства;

- помощь в подготовке и получении различного рода документов.