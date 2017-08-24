Требуется перевод изображения в вектор и небольшая корректировка (немного уменьшить толщину линии шрифта и сделать его аккуратней).
Иллюстрации и Рисунки22 заявки
Закрыт
6 лет назад
Специалист по договорному и корпоративному праву.
Мои услуги:
- юридические консультации;
- абонентское обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- правовая экспертиза и разработка документов;
- регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и учредительные документы юридических лиц;
- ликвидация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- представительство в судах (все инстанции);
- помощь при вступлении в СРО;
- сопровождение исполнительного производства;
- помощь в подготовке и получении различного рода документов.
Требуется перевод изображения в вектор и небольшая корректировка (немного уменьшить толщину линии шрифта и сделать его аккуратней).