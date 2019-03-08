dm-s

Сергей Димидов dm-s

 
36 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт для администратора сообщества ВКонтакте

    Скрип для администратора сообщества ВКонтакте  Смысл скрипта скопировать часть функций сети ВКонтакте, которые предоставляются администратору сообщества, убрав при этом не нужные.  Для достижения целей скрипт авторизуется под учетной записью (имеющей администраторские права) по паре логин пароль. Все ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка не сложного скрипта для ВК

    Требуется разработка несложного скрипта, который бы скопировал часть функций ВК таким образом, чтобы пользователь этого скрипта не авторизовываясь в самой соц сети мог выполнять некоторые функции с собственной страницей.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка примитивного мессенджера

    ТЗ  Программа обмена сообщениями  Программа работает как на персональном компьютере (windows, macos), так на мобильных устройствах под управлением iOS и андроид.  Программа состоит из двух частей: клиент и сервер.  Клиент:  При первом входе появляется диалоговое окно ввода логина и пароля. ...

    AndroidiOSmacOS
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад