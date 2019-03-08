Скрип для администратора сообщества ВКонтакте Смысл скрипта скопировать часть функций сети ВКонтакте, которые предоставляются администратору сообщества, убрав при этом не нужные. Для достижения целей скрипт авторизуется под учетной записью (имеющей администраторские права) по паре логин пароль. Все ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработка несложного скрипта, который бы скопировал часть функций ВК таким образом, чтобы пользователь этого скрипта не авторизовываясь в самой соц сети мог выполнять некоторые функции с собственной страницей.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
ТЗ Программа обмена сообщениями Программа работает как на персональном компьютере (windows, macos), так на мобильных устройствах под управлением iOS и андроид. Программа состоит из двух частей: клиент и сервер. Клиент: При первом входе появляется диалоговое окно ввода логина и пароля. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад