ТЗ Программа обмена сообщениями Программа работает как на персональном компьютере (windows, macos), так на мобильных устройствах под управлением iOS и андроид. Программа состоит из двух частей: клиент и сервер. Клиент: При первом входе появляется диалоговое окно ввода логина и пароля. ...