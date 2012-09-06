Владею PHP (MVC,OOP ...), PHP Frameworks "Kohana","Codeigniter", самописный код, MySQL, SQLite, CSS, HTML, Javascript, jQuery, YUI3, AJAX. Желаю найти удаленную работу на постоянной основе, в которой я смог бы реализовать свой творческий потенциал.
Всегда готов выполнить любое тестовое задание..
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Некоторые проекты показать не могу, так как место их "дислокации" мне не известно.
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Общий стаж работы в компаниях, занимающихся web-разработкой, около года.
ICQ: 644440968
Skype: dm.serg
E-mail: [email protected]
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