Создание сайтов, web программирование, PHP, Javascript, MySQL.

Владею PHP (MVC,OOP ...), PHP Frameworks "Kohana","Codeigniter", самописный код, MySQL, SQLite, CSS, HTML, Javascript, jQuery, YUI3, AJAX. Желаю найти удаленную работу на постоянной основе, в которой я смог бы реализовать свой творческий потенциал.

Всегда готов выполнить любое тестовое задание..

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Некоторые проекты показать не могу, так как место их "дислокации" мне не известно.

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Общий стаж работы в компаниях, занимающихся web-разработкой, около года.

ICQ: 644440968

Skype: dm.serg

E-mail: [email protected]

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