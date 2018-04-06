dm_lopatin

Я начинающий специалист по интернет-рекламе и на данном этапе могу настроить Вам рекламную кампанию бесплатно, т.е за отзыв.

Добрый день!

Меня зовут Дмитрий Лопатин. Я начинающий специалист в интернет-рекламе в Рекламной Сети Яндекса.

Я прошёл тренинг «Специалист по интернет рекламе 3.0», усиленно изучил самые современные технологии рекламы и готов внедрить их для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю БЕСПЛАТНО выполнить настройку Вашей интернет-рекламы.

Взамен я попрошу у Вас лишь отзыв о моей работе.

Как Вы оцениваете моё предложение?

Предлагаю обсудить детально.