dm_lopatin

Я начинающий специалист по интернет-рекламе и на данном этапе могу настроить Вам рекламную кампанию бесплатно, т.е за отзыв.
Добрый день!
Меня зовут Дмитрий Лопатин. Я начинающий специалист в интернет-рекламе в Рекламной Сети Яндекса.
Я прошёл тренинг «Специалист по интернет рекламе 3.0», усиленно изучил самые современные технологии рекламы и готов внедрить их для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю БЕСПЛАТНО выполнить настройку Вашей интернет-рекламы.
Взамен я попрошу у Вас лишь отзыв о моей работе.
Как Вы оцениваете моё предложение?
Предлагаю обсудить детально.
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