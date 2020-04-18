Здравствуй, потенциальный заказчик. Я именно та, которая так необходима тебе. Могу предложить иллюстрации/арт, дизайн, написание самых разных текстов.

Здравствуй, потенциальный заказчик. Тебе нужен текст к посту в инстаграме или для статьи в газете? Ты обязан обратиться ко мне. Тебе нужна иллюстрация/арт, дизайн? Ты обязан обратиться ко мне. Почему именно я? Я дам тебе ответ, а точнее ты сам это поймешь, когда возьмешь у меня заказ. Буду ждать именно тебя.