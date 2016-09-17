dmi3mart

Дмитрий dmi3mart

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Профессиональная разработка серьёзных сайтов

Сайты студийного уровня от фрилансера "под ключ".

  • Индивидуальный подход: каждому проекту предшествует этап тщательного анализа и планирования;
  • Уникальный дизайн: никаких шаблонностей, только качественный уникальный дизайн для Вашего проекта;
  • Грамотная вёрстка: сайты верстаются на HTML5 и CSS3, валидно, кроссбраузерно и адаптивно по умолчанию;
  • CMS и админ-панель: вы легко сможете управлять содержимым Вашего сайта, исходным кодом и параметрами SEO;
  • Базовая SEO подготовка: мои сайты полностью готовы к активному продвижению в поисковых системах;
  • Наполнение контентном: написание качественных статей, наполнение сайта мультимедийным контентом.
Каждому клиенту подарок: бесплатная настройка контекстной рекламы!

Буду рад продуктивному сотрудничеству и интересным заказам. 

Мои контакты: