Профессиональная разработка серьёзных сайтов
Сайты студийного уровня от фрилансера "под ключ".
- Индивидуальный подход: каждому проекту предшествует этап тщательного анализа и планирования;
- Уникальный дизайн: никаких шаблонностей, только качественный уникальный дизайн для Вашего проекта;
- Грамотная вёрстка: сайты верстаются на HTML5 и CSS3, валидно, кроссбраузерно и адаптивно по умолчанию;
- CMS и админ-панель: вы легко сможете управлять содержимым Вашего сайта, исходным кодом и параметрами SEO;
- Базовая SEO подготовка: мои сайты полностью готовы к активному продвижению в поисковых системах;
- Наполнение контентном: написание качественных статей, наполнение сайта мультимедийным контентом.
Буду рад продуктивному сотрудничеству и интересным заказам.
Мои контакты:
- E-mail: [email protected]
- Skype: d3mart
- VK.com: https://vk.com/dm.mart
- FL.ru: https://www.fl.ru/users/transiency/
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