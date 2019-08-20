Понимаю потребность бизнеса и делаю супер-продукт
- Понимаю потребности бизнеса и решаю их.
- Разрабатываю IT-решения, которые увеличат доход компании и оптимизирую ее деятельность.
- Владею всем необходимым стеком технологий для fullstack-разработки, плюс постоянно повышаю квалификацию, чтобы быть актуальным специалистом и решать широкий круг задач.
- Имею опыт 7 месяцев бэкенд и фронтенд разработки в веб-студии и несколько личных разработок.
- Легко выдерживаю разработку сложных проектов от идеи до запуска, не пугает сложность разработки, для меня это возможность стать сильнее.
- Образование: бакалавр "Информационные системы и технологии:
- Упорен в достижении целей и готов работать на результат, как пример обладатель в универе стипендий Президента и Правительства РФ, городской стипендии им. Чичерина за достижения в экономике. Автор научных статей и исследований. 1 место в техническом конкурсе Ростелеком для университетов. Победитель и призер технических и экономический конкурсов.
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