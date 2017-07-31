﻿Вёрстка - Создание (WordPress) - Администрирование сайтов

Занимаюсь вёрсткой и созданием сайтов на WordPress. Натягиваю вёрстку, настраиваю темы, плагины, перевожу с английского и т. д. При необходимости пишу подробную инструкцию со скриншотами или объясняю в скайпе – как настраивать и наполнять сайт, редактировать контент и пр.

Опыт работы более 5 лет, имею более 100 положительных отзывов на freelance.ru

Работу выполняю аккуратно, ответственно, соблюдая сроки и требования.

E-mail: [email protected]

Skype: dminked