Видеомонтажер
Я занимаюсь высококачественным редактированием видео любого масштаба и сложности.
Имея более чем 3-х летний опыт работы в этой области, я могу профессионально вырезать, собрать, очистить и откорректировать цвета вашего контента, а также произвести титры и различные визуальные эффекты для улучшения качества и внешнего вида проекта.
От коротких и крупных производств, YouTube, Facebook, до документальных фильмов, пилотных сериалов, рекламных роликов, видеороликов о продуктах, презентаций, семинаров, до любого проекта, который нуждается в видеомонтаже, я стремлюсь сделать все возможное и стать твоим парнем в будущем.
Это про меня:
✅ Ответственный
✅ Точный
✅ Точный
✅ Умный