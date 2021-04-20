Видеомонтажер

Я занимаюсь высококачественным редактированием видео любого масштаба и сложности.

Имея более чем 3-х летний опыт работы в этой области, я могу профессионально вырезать, собрать, очистить и откорректировать цвета вашего контента, а также произвести титры и различные визуальные эффекты для улучшения качества и внешнего вида проекта.

От коротких и крупных производств, YouTube, Facebook, до документальных фильмов, пилотных сериалов, рекламных роликов, видеороликов о продуктах, презентаций, семинаров, до любого проекта, который нуждается в видеомонтаже, я стремлюсь сделать все возможное и стать твоим парнем в будущем.

Это про меня:

✅ Ответственный

✅ Точный

✅ Точный

✅ Умный