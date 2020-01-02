dmirtriy-klyuka9

Видео дизайнер. Видеомонтажер (Adobbe Premiere, After Effect)

Занимался монтажем и цвето-коррекцией различныхкороткометражных фильмов(Детские и другие). Работал так же в компании RED LINE около 6 месяцев и ушелпо причине недостатка зарплаты. Компания занимается монтажем свадеб и различных

клипов так же и различных мероприятий.Так же работал в Центре Биржевых Технологий. Прошел испытательный срок и работал над монтажем рекламных роликов.Всвязи с отсутствием работы пришлось уйти.Работал в компании которая занимается

съемкой имиджевых роликов Sky cap.Ушелпо причине недопонимания с руководством

Есть мощный компьютер, который тянет 4k и помогаетбыстро работать.

Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК: AdobbePremiere, After Effect. Средний уровень знания английского языка.