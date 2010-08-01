собираюсь нанять исполнителя для сео-продвижения. Требуется консультирование по оформлению отношений в связи с этим. нужна золотая середина, устраивающая обе стороны.
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо осуществить комплекс работ и зарегистрировать ресурс в ЯК.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется продвинуть (в топ3 на яндексе и гугле) сайт статьями, условно-вечными ссылками и прочими единоразово приобретаемыми инструментами через мои эккаунты с годовой гарантией от банов. Прошу оценивать стоимость работы до достижения результата (т.е. за весь ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
нужно создать popup окно/форму подписки (justclick) на все страницах сайта (joomla). прошу сразу озвучивать стоимость работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $200
Необходимо: 1. Обучить продвижению конкретного проекта в ПС Яндекс/Гугл/Бегун, 2. осуществив предварительно внутреннюю оптимизацию проекта под Яндекс/Гугл, в том числе перелинковкуПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо проверить и принять работу по исправлению ошибок в кодах, ссылках... (joomla, virtuemart)Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Установить платежный агрегатор onpay, настроить edost (изменив код)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо устранить недочеты (ссылки, коды), сделать тонкую настройку компонентов интернет-магазина (joomla, virtuemart)Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен комплекс работ по внутренней оптимизации, редизайну сайта и пр.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад