Веб-дизайн. Полиграфия. Айдентика. Наружная реклама.
Примеры работ:
www.graffiti-ekat.ru - нашел заказ, спроектировал, верстал, вел проект до сдачи.
www.5zwezd.com - занимался проектированием, рисовал дизайн, верстал.
www.venezia-rest.ru - верстка.
www.termotehnology.com - спроектировал вел проект до сдачи.
Знания и навыки:
верстка - Doctype HTML 1.0 transitional, HTML5, CSS, Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Flash-анимация
Контактная информация:
Тел.: 89043885230
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