dmitgen

Дмитирий Попов dmitgen

 
42 годаРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-дизайн. Полиграфия. Айдентика. Наружная реклама.

Примеры работ:

www.graffiti-ekat.ru - нашел заказ, спроектировал, верстал, вел проект до сдачи.

www.5zwezd.com - занимался проектированием, рисовал дизайн, верстал.

www.venezia-rest.ru - верстка.

www.termotehnology.com - спроектировал вел проект до сдачи.

Знания и навыки:

верстка - Doctype HTML 1.0 transitional, HTML5, CSS, Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Flash-анимация

Контактная информация:

Тел.: 89043885230

[email protected]

HTMLCSSFlashCorelDRAWIllustratorPhotoshop
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