Здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий Вишневский.
Я занимаюсь разработкой сайтов "под ключ", написанием скриптов, веб-приложений, прикладного ПО.
Работаю как с распространенными CMS, так и самописными.
Легко читаю чужой код.
Почему нужно выбрать меня?
Есть конечно ряд банальных причин: большой опыт работы, отличное знание своего дела, ответственность.
Но это могут предложить многие специалисты. Я, благодаря опыту сразу в нескольких спецализациях, могу предложить нестандартные решения любой задачи.
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