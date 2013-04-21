Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий Вишневский.

Я занимаюсь разработкой сайтов "под ключ", написанием скриптов, веб-приложений, прикладного ПО.

Работаю как с распространенными CMS, так и самописными.

Легко читаю чужой код.

Почему нужно выбрать меня?

Есть конечно ряд банальных причин: большой опыт работы, отличное знание своего дела, ответственность.

Но это могут предложить многие специалисты. Я, благодаря опыту сразу в нескольких спецализациях, могу предложить нестандартные решения любой задачи.