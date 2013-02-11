dmitr11

Дмитрий dmitr11

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Редактор сайта/контент-менеджер

Бартунь Дмитрий Александрович

Образование: 2005-2011 Марийский Государственный Университет

Факультет: Физико-математический

Специальность: Математика

Опыт работы: 2010-2012гг.

Должность: Администратор сайта http://наша-радость.рф

Должностные обязанности: администрирование сайта, наполнение контентом (сайт на Joomla 1.5).

Опыт работы: 2011-2012гг.

Должность: Редактор сайта/контент менеджер сайта http://ls-lumier.ru

Должностные обязанности: редактирование сайта, наполнение сайта контентом, добавление на сайт новостей (сайт на 1С-Битрикс).

Дополнительная информация:

Английский язык (технический).

Права категории В.

Знание HTML, PHP и опыт работы на Joomla 1.5-2.5, Wordpress,1С-Битрикс.