Редактор сайта/контент-менеджер
Бартунь Дмитрий Александрович
Образование: 2005-2011 Марийский Государственный Университет
Факультет: Физико-математический
Специальность: Математика
Опыт работы: 2010-2012гг.
Должность: Администратор сайта http://наша-радость.рф
Должностные обязанности: администрирование сайта, наполнение контентом (сайт на Joomla 1.5).
Опыт работы: 2011-2012гг.
Должность: Редактор сайта/контент менеджер сайта http://ls-lumier.ru
Должностные обязанности: редактирование сайта, наполнение сайта контентом, добавление на сайт новостей (сайт на 1С-Битрикс).
Дополнительная информация:
Английский язык (технический).
Права категории В.
Знание HTML, PHP и опыт работы на Joomla 1.5-2.5, Wordpress,1С-Битрикс.
Действие аккаунта приостановлено!