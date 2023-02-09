Видеомонтаж

Увлекаюсь и занимаюсь видеомонтажом около 5 лет, на любительском уровне, в основном это игровой видеомонтаж, работаю в программе Vegas PRO 19.

Предлагаю Вам ознакомиться с моим портфолио.

Буду рад сотрудничеству и с большим удовольствием возьмусь за работу!

https://t.me/dmitrez