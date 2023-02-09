Видеомонтаж
Увлекаюсь и занимаюсь видеомонтажом около 5 лет, на любительском уровне, в основном это игровой видеомонтаж, работаю в программе Vegas PRO 19.
Предлагаю Вам ознакомиться с моим портфолио.
Буду рад сотрудничеству и с большим удовольствием возьмусь за работу!
Портфолио
- Видеомонтаж игрового видео | Warzone 210 просмотров
- Видеомонтаж игровых видео | PUBG12 просмотров
- Видеомонтаж игрового видео | Sea of Thieves8 просмотров
- Видеомонтаж игровых видео | GTA (SAMP)7 просмотров
- Видеомонтаж игрового видео | CS GO6 просмотров