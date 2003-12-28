dmitri_bury

Дмитрий Бурый dmitri_bury

 
21 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
&#12484; Всем привет, готовы к пафосной тираде по-поводу того, что я самый лучший фрилансер?)

シ  Так и есть. (←_←)  И не смотрите на количество отзывов и срок работы. Это всё заговор, масоны и пришельцы  ¯\_(ツ)_/¯

ｼ  Знания и навыки:

           HTML5/CSS3(чистый кроссбраузерный валидный код, БЭМ, Flexbox, Figma)    

ツ Гарантия на вёрстку. 

           В течении недели после завершения работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже. 

シ Контакты:

ｼ Немного обо мне:

          Долго ходил по разным курсам(3 года, Карл ), последнее время практиковался в вёрстке и решил попробовать себя на фрилансе. Качество и уровень работ вы можете посмотреть в портфолио. Буду рад, если вы будете одним из первых моих клиентов и первых кто оставит положительный отзыв(ну тут без вариантов, я вас уверяю) 