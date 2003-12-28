dmitri_bury

ツ Всем привет, готовы к пафосной тираде по-поводу того, что я самый лучший фрилансер?)

シ Так и есть. (←_←) И не смотрите на количество отзывов и срок работы. Это всё заговор, масоны и пришельцы ¯\_(ツ)_/¯

ｼ Знания и навыки:

HTML5/CSS3(чистый кроссбраузерный валидный код, БЭМ, Flexbox, Figma)

ツ Г арантия на вёрстку.

В течении недели после завершения работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

シ Контакты:

Долго ходил по разным курсам(3 года, Карл ), последнее время практиковался в вёрстке и решил попробовать себя на фрилансе. Качество и уровень работ вы можете посмотреть в портфолио. Буду рад, если вы будете одним из первых моих клиентов и первых кто оставит положительный отзыв(ну тут без вариантов, я вас уверяю)