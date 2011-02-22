Меня зовут Дмитрий, мне 25 лет и я живу в г.Набережные Челны. я являюсь разработчиком веб-приложений на языке Python с опытом удаленной работы около 2-лет. Среди моих клиентов были не только частные заказчики, но и крупные предприятия, такие как Набережночелнинский государственный педагогический институт, сеть клинки Psych Support Inc. и другие.

Каждый свой проект я делаю с душой и стремлюсь дать заказчику больше того, что он просит. Мне интересна сложная работа, которая заставляет изучать новые технологии и заставляет развиваться в профессиональном плане. Чем сложнее работа, тем больше она мне по душе!

Мой конёк – это постоянное саморазвитие в профессиональной сфере. Я трачу огромное количество времени на чтение последних IT новостей и различных статей, затрагивающих различные стороны в разработке программного обеспечения. Я не забываю и о другой стороне жизни – я занимаюсь бодибилдингом и очень люблю кататься на велосипеде. Это позволяет сохранять мне позитивный настрой и веру в лучшее в любые моменты моей жизни!

Обратившись ко мне, вы получите в свое распоряжение ответственного и пунктуального специалиста, который воплотит все ваши идеи в лучшем виде.

===== Технологии =====

Python

Python – распространенный высокоуровневый интерпретируемый язык программирования, использующийся во многих крупных компаниях (таких как NASA, Google, и т.д.). [1] Он отлично подходит для задач в области веб-программирования и позволяет создавать веб-приложения любой сложности от простейших сайтов-визиток до крупных корпоративных систем, взаимодействующих со сторонними сервисами.

Django

Framework для разработки веб-приложений. На сегодняшний день является стандартом де-факто при разработке веб-приложений на языке Python. Имеет множество готовых приложений, позволяющих создавать проект в сжатые сроки.

Linux

Мои работы запускаются на Linux VPS с использованием Nginx как прокси-сервера и веб-сервера для отдачи статики и CherryPy, как WSGI сервера веб-приложения. Это позволяет достичь огромной производительности и низкого потребленеия памяти.

JavaScript / JQuery

В моих проектах я часто использую JavaScript-фрейворк JQuery, который на сегодняшний день является стандартом при разработке сайтов. При помощи этого фреймворка можно украсить ваш сайт – добавить анимацию, загрузку тексти и изображений по требованию, реализовать всплывающие Web 2.0 окна и многое другое. Использование JavaScript при разработке сайта сделает ваш проект более интерактивным, более привлекательным для пользователей.

xHTML/CSS

При верстке макетов я опираюсь на WEB-стандарты xHTML и CSS, утсановленные консорциумом W3C. Это позволяет одинаково отображать сайт во всех современных браузерах. [2]

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[1] www.python.org/about/succ...

[2] Мои сайты не обладают полной поддержкой устаревших и небезопасных браузеров Internet Explorer версий 6 и 7.