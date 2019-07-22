Техник по компьютерным системам
Контактная информация:
skype: dmitrians1
telegram: @dmitrians
VK: the_red_foxes
mail: [email protected]
.
Образование:
Окончил с отличием: "Московский приборостроительный техникум" в 2018г.
код специальности: "09.02.01 компьютерные системы и комплексы"
.
В наличии: "сертификат Cisko специалиста"
.
Навыки:
- Профессиональное владение ПК
- Знание и сертификат по работе с Microsoft Office
- Рерайт документов и правка под Гост в Word
- Умение использования формул в Excel
- Создание красивых и технологичных презентаций в PowerPoint
- Создание блок-схем в Visio
- Создание анимации в Adobe Illustrator
- Базовые навыки работы в Adobe Photoshop
- Создание схем и чертежей в AutoCAD
- Создание 3d моделей в Autodesk 3ds Max
- Знание основы языка С++
Действие аккаунта приостановлено!