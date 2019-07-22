dmitrians

Дмитрий dmitrians

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Техник по компьютерным системам

Контактная информация:

skype: dmitrians1

telegram: @dmitrians

VK: the_red_foxes

mail: [email protected]

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Образование:

Окончил с отличием: "Московский приборостроительный техникум" в 2018г.

код специальности: "09.02.01 компьютерные системы и комплексы"

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В наличии: "сертификат Cisko специалиста"

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Навыки:

  • Профессиональное владение ПК﻿
  • Знание и сертификат по работе с Microsoft Office﻿
  • Рерайт документов и правка под Гост в Word
  • Умение использования формул в Excel
  • Создание красивых и технологичных презентаций в PowerPoint
  • Создание блок-схем в Visio
  • Создание анимации в Adobe Illustrator﻿
  • Базовые навыки работы в Adobe Photoshop﻿
  • Создание схем и чертежей в AutoCAD﻿
  • Создание 3d моделей в Autodesk 3ds Max﻿
  • Знание основы языка С++﻿
Обращайтесь, сделаю работу в срок, качественно, уникально. Хорошего Вам дня!