dmitrieva_eo

Жизнь в творчестве

О себе

Не представляю себя без творческой самореализации! Потребность в самовыражении преследовала меня на протяжении всего жизненного пути.

Бесконечная тяга к прекрасному привела меня к незаурядной и увлекательной специальности искусствоведа. Тексты, отзывы и рецензии на тему культуры, искусства, театра, кино, моды, музыки даются мне с легкостью. Ведь это основное направление моей деятельности как профессионального историка искусства и культуролога.

Богатый опыт работы с детьми и педагогическое образование позволяют мне с легкостью справляться с такими работами, как сценарии детских праздников, детские стишки и рассказы, загадки и шарады.

Кроме того, постоянное стремление к познанию и самообучению - серьезные предпосылки к изучению и работе с абсолютно любыми темами: от астрологии до маркетинга.

Образование

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Институт международных отношений и мировой истории, бакалавр искусствоведения

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Историко-филологический факультет, магистр культурологии

Сфера интересов