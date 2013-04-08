Рерайтинг, копирайтинг, написание статей, перевод с английского художественной литературы. Опыт работы 1 год. Высшее гуманитарное образование (культуролог), грамотная речь, выполнение заданий точно в срок.
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Копирайтинг
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Нейминг и Слоганы
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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