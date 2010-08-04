Последние годы живу в Канаде, где я закончила среднее и получила высшее образование на английском языке.

В связи с прекрасной успеваемостью мне разрешили сдавать экзамены по некоторым предметам досрочно.

Выполняю работы:

+ на грамотном североамериканском английском;

+ которые понятны и приятны носителям языка;

+ четко в оговоренные сроки.

Предоставляю исключительно качественное исполнение. Остальные две характеристики проекта (цена услуги и сроки исполнения) подлежат обсуждению в каждом отдельном случае. Уважаемые заказчики с ужатым бюджетом, пожалуйста, будьте готовы к компромиссу по срокам.

Проекты со специфической лексикой со скоростью до 10 тысяч знаков в день выполняю за $6 долларов за тысячу знаков.

Если лексика общая, цена за тысячу знаков может составить $5,5 - $5, в зависимости от объемов.