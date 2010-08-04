Последние годы живу в Канаде, где я закончила среднее и получила высшее образование на английском языке.
В связи с прекрасной успеваемостью мне разрешили сдавать экзамены по некоторым предметам досрочно.
Выполняю работы:
+ на грамотном североамериканском английском;
+ которые понятны и приятны носителям языка;
+ четко в оговоренные сроки.
Предоставляю исключительно качественное исполнение. Остальные две характеристики проекта (цена услуги и сроки исполнения) подлежат обсуждению в каждом отдельном случае. Уважаемые заказчики с ужатым бюджетом, пожалуйста, будьте готовы к компромиссу по срокам.
Проекты со специфической лексикой со скоростью до 10 тысяч знаков в день выполняю за $6 долларов за тысячу знаков.
Если лексика общая, цена за тысячу знаков может составить $5,5 - $5, в зависимости от объемов.
- Курсовая по экономике (АНГЛ)212 просмотров