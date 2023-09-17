Специалист по контекстной рекламе, директолог
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий и я специалист по контекстной рекламе, директолог.
Я подхожу крайне ответственно к работе, которую выполняю, обращаю внимание на мелочи. Кроме того, мою работу курирует команда специалистов по контекстной рекламе, которая существует и активно продвигается более 7 лет!
Поэтому вы смело можете обращаться и не бояться!
Я буду полезен:
бизнесменам
предпринимателям
и всем тем, кто хочет открыть для себя новую сферу в бизнесе и не только
Если вам нужна интернет-реклама (контекстная реклама) пишите! Не теряйте время, а действуйте!
Буду рад всем тем, кто ко мне обратиться за помощью:)
Я против войны в Украине!
Контекстная реклама
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