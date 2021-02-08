dmitriiblagov

Дмитрий Благов dmitriiblagov

 
22 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка сайтов с чистым валидным кодом. HTML+CSS+JS

-Огромное желание работать и развиваться в данной сфере

-Готов сразу приступить к выполнению заказа

-Доброжелательность в общении.

-Исполнение точно по срокам.

-Всегда на связи

-Гарантия качества

Род занятий:

- Верстка валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD.

- Адаптивность, отзывчивость.

- Профессиональная поддержка сайтов.

- Интеграция верстки на CMS WordPress.

- Создание сайтов "Под ключ".

- Выгрузка сайта на хостинг.

- Подключение SSL сертификата.

Образование:

- Высшее неоконченное "Информационная безопасность и прикладная информатика."

WordPressHTMLCSSFigma
Портфолио