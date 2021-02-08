Дмитрий Благов dmitriiblagovdmitriiblagov
22 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка сайтов с чистым валидным кодом. HTML+CSS+JS
-Огромное желание работать и развиваться в данной сфере
-Готов сразу приступить к выполнению заказа
-Доброжелательность в общении.
-Исполнение точно по срокам.
-Всегда на связи
-Гарантия качества
Род занятий:
- Верстка валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD.
- Адаптивность, отзывчивость.
- Профессиональная поддержка сайтов.
- Интеграция верстки на CMS WordPress.
- Создание сайтов "Под ключ".
- Выгрузка сайта на хостинг.
- Подключение SSL сертификата.
Образование:
- Высшее неоконченное "Информационная безопасность и прикладная информатика."
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Select Russia11 просмотров
- "Арт-экспорт"25 просмотров
- Zeus Russia14 просмотров
- 3matik18 просмотров