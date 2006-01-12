dmitriibvm79

Непрофессионально рисую. Занимаюсь написанием своих индивидуальных стихов, текстов. Так же могу написать статью на любую тему. Словарный запас достаточно велик, хорошо владею грамматикой и орфографией русского языка. Знаю английский, совсем немного японский языки. Есть определённый опыт в UX/UI дизайне, в пользовании такими программами как: Adobe photoshop, FL Studio 20, Microsoft Exel. Буду максимально лоялен ко всем заказчикам. Буду стараться сделать свою работу в максимально короткие сроки