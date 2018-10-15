Дмитрий Луньков dmitriilunkovdmitriilunkov
25 летРоссия/Балаково
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работа, работа и, еще раз, работа.
Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий — я Дизайнер. В этой сфере я работаю уже больше 3х лет. Моими клиентами были такие известные компании, как: УкрМет. Рынок фриланса для меня только начинается и поэтому я хочу вкладывать свой опыт, в начинающих предпренимателей и компании. Я знаю, что нужно клиенту и что нужно его покупателю. Я знаю как выглядит "вкусный" сайт и как он должен работать, чтобы приносить моему заказчику больше конверсии.
Я занимаюсь разработкой:
— Дизайна сайтов
— Логотипов
— Баннеров
— Визиток
— Landing Page
Я вам гарантирую:
— Качество!
— Выполнение строго в срок!(или даже может раньше)
— Понимание!
— Честность
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Магазин щебня (Landing Page)148 просмотров
- Главный экран магазина одежды (Landing Page)145 просмотров
- Магазин обуви (Landing Page)164 просмотра
- Blue-studio (Landing Page)152 просмотра
- Лэндинг155 просмотров
- Одностраничник162 просмотра
- Landing Page159 просмотров