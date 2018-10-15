dmitriilunkov

Дмитрий Луньков dmitriilunkov

 
25 летРоссия/Балаково
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работа, работа и, еще раз, работа.

Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий — я Дизайнер. В этой сфере я работаю уже больше 3х лет. Моими клиентами были такие известные компании, как: УкрМет. Рынок фриланса для меня только начинается и поэтому я хочу вкладывать свой опыт, в начинающих предпренимателей и компании. Я знаю, что нужно клиенту и что нужно его покупателю. Я знаю как выглядит "вкусный" сайт и как он должен работать, чтобы приносить моему заказчику больше конверсии. 

Я занимаюсь разработкой:

— Дизайна сайтов

— Логотипов

— Баннеров

— Визиток

— Landing Page

Я вам гарантирую: 

— Качество! 

— Выполнение строго в срок!(или даже может раньше) 

— Понимание! 

— Честность

Дизайн сайта
Портфолио