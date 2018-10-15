Работа, работа и, еще раз, работа.

Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий — я Дизайнер. В этой сфере я работаю уже больше 3х лет. Моими клиентами были такие известные компании, как: УкрМет. Рынок фриланса для меня только начинается и поэтому я хочу вкладывать свой опыт, в начинающих предпренимателей и компании. Я знаю, что нужно клиенту и что нужно его покупателю. Я знаю как выглядит "вкусный" сайт и как он должен работать, чтобы приносить моему заказчику больше конверсии.

Я занимаюсь разработкой:

— Дизайна сайтов

— Логотипов

— Баннеров

— Визиток

— Landing Page

Я вам гарантирую:

— Качество!

— Выполнение строго в срок!(или даже может раньше)

— Понимание!

— Честность