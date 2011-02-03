dmitrijermolov

Дмитрий Ермолов dmitrijermolov

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сверстать 2-х страничный сайт без админки

    $500

    Проект разбит на 2 части: 1. Срочно сделать подобие слайд-шоу по готовому дизайну (1-я страница). Также сверстать шаблон на 4 колонки (2-я страница). Смена слайдов – только по кружочкам слева. На этот этап ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт с ajax, 2 страницы, 2 языка, без админки

    $100

    Нужно сверстать сайт по готовому дизайну. Полный аналог сайта http://www.google.com/nexus/ с такой же прокруткой. Облака по возможности должны двигаться по горизонтали при изменении размера окна, и быть привязанными к верхнему и нижнему краям окна. ...

    AJAX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт-визитка

    $50

    Нужно сверстать одностраничный сайт-визитку по готовому дизайну. Поддержка ie6 не требуется. Из интерактива – всплывающая листалка изображений, форма обратной связи (с проверкой правильности введенных данных) и подписка на новости. В последних двух пунктах необходимо формирование ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад