dmitrijermolov

Проект разбит на 2 части: 1. Срочно сделать подобие слайд-шоу по готовому дизайну (1-я страница). Также сверстать шаблон на 4 колонки (2-я страница). Смена слайдов – только по кружочкам слева. На этот этап ...
- $500HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно сверстать сайт по готовому дизайну. Полный аналог сайта http://www.google.com/nexus/ с такой же прокруткой. Облака по возможности должны двигаться по горизонтали при изменении размера окна, и быть привязанными к верхнему и нижнему краям окна. ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сверстать одностраничный сайт-визитку по готовому дизайну. Поддержка ie6 не требуется. Из интерактива – всплывающая листалка изображений, форма обратной связи (с проверкой правильности введенных данных) и подписка на новости. В последних двух пунктах необходимо формирование ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт14 лет назад