Создаем проекты которые впечатляют Ваших клиентов!
Cпециализации: Мобильные приложения / Google Android, Мобильные приложения / iOS, Программирование / Управление проектами разработки, Дизайн и Арт / Дизайн интерфейсов приложений
Опыт работы: 11 лет
Стоимость часа работы — 2000 руб.
Действие аккаунта приостановлено!
Базы данных
нет отзывов
$24/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$24/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$24/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$24/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$24/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$24/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга
Мобильные приложения
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$24/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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$24/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
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$24/час
от $1000от 14 дней
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Тестирование сайтов
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$24/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга