Дмитрий Свинцов dmitriy-svintsovdmitriy-svintsov
☞ Обо мне:
Меня зовут Дмитрий, давно работаю программистом, но решил попробовать себя в роли веб-программиста, верстальщика.
Отзывов нет, потому что обучался и набирался опыта, станьте первым кто оставит отзыв!
☞Знания:
HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
☞Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
-WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
☞Экономия:
-беру цену ниже среднего
-все доработки включены в стоимость работы.
☞Ответственный:
-буду на связи
-если беру дело то довожу до конца
☞Связь:
Telegram: @dmitriysvintsov
E-mail: [email protected]
☞Гарантии:
Вы сможете со мной связаться и задать все интересующие вопросы по поводу вёрстки, все доработки включены в стоимость работы.
Мне важно чтобы вы остались довольны моей вёрсткой!
- Вёрстка Bootstrap 333 просмотра