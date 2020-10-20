★Удобные вёрстки сайтов★

☞ Обо мне:

Меня зовут Дмитрий, давно работаю программистом, но решил попробовать себя в роли веб-программиста, верстальщика.

Отзывов нет, потому что обучался и набирался опыта, станьте первым кто оставит отзыв!

☞Знания:

HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

☞Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

-WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

☞Экономия:

-беру цену ниже среднего

-все доработки включены в стоимость работы.

☞Ответственный:

-буду на связи

-если беру дело то довожу до конца

☞Связь:

Telegram: @dmitriysvintsov

E-mail: [email protected]

☞Гарантии:

Вы сможете со мной связаться и задать все интересующие вопросы по поводу вёрстки, все доработки включены в стоимость работы.

Мне важно чтобы вы остались довольны моей вёрсткой!