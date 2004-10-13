dmitriy2077

Дизайн сайтов
Привет, я Дмитрий. Я- веб-дизайнер, занимаюсь дизайном сайтов, созданием сайтов на tilda. Сделаю удобный дизайн для вас!
Преимущество работы со мной:
- Вы экономите свои деньги. Я делаю дизайн сайта быстро, качественно и недорого. Также вы можете заказать верстку сайта на конструкторе сайтов tilda, так вам не придется дополнительно платить разработчику за верстку сайта.
- Вы получаете удобный и качественный дизайн. Я профессионально владею figma и имею базовые знания Adobe Photoshop. Таким образом, заказывая дизайн сайта на tilda у меня, вы получаете качественный дизайн, так как я сначала рисую дизайн для вашего будущего сайта в figma, а далее переношу этот дизайн на tilda с нуля. Так вы получите уникальный и качественный дизайн.
- Вы экономите свое время. Получая задачу, я сразу берусь за ее выполнение, так ваша задача будет выполнена в срок.
- Если вас что-то не устроит в моем дизайне, я всегда исправлю то, что вам не понравится и вам не придется нанимать еще одного специалиста.
Я против войны в Украине!