dmitriy_belinski

Верстальщик
Приветствую вас 👋 , меня зовут Дмитрий и я верстальщик.
В каждую работу я вкладываю душу, а также делаю ваши сайты: надежными, быстрыми, хорошо поддающиеся адаптации и отзывчивости!
Всегда готов внимательно выслушать ваши требования и принять обдуманные решения. С удовольствием выполню ваш проект и давайте сотрудничать на постоянной основе.
Что я могу:
✅ Делать отзывчивые и адаптивные сайты.
✅ Реализую интересные анимации.
✅Делаю ваш проект очень надежным и удобным для пользования.
✅ Использую новейшие доступные средства и методы.
✅ Отлично знаю: flexbox, grid layout, позиционирование и другие модуля в CSS.