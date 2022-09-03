dmitriy_belinski

Верстальщик

Приветствую вас 👋 , меня зовут Дмитрий и я верстальщик.

В каждую работу я вкладываю душу, а также делаю ваши сайты: надежными, быстрыми, хорошо поддающиеся адаптации и отзывчивости!

Всегда готов внимательно выслушать ваши требования и принять обдуманные решения. С удовольствием выполню ваш проект и давайте сотрудничать на постоянной основе.

Что я могу:

✅ Делать отзывчивые и адаптивные сайты.

✅ Реализую интересные анимации.

✅Делаю ваш проект очень надежным и удобным для пользования.

✅ Использую новейшие доступные средства и методы.

✅ Отлично знаю: flexbox, grid layout, позиционирование и другие модуля в CSS.