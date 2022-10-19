Web designer. Креативно надежно

Здравствуйте. Я UI, UX дизайнер. В данной сфере более 2 лет.

Для меня важно ,что бы клиент остался доволен результатом моей работы. Предлагаю современный, продуманный дизайн.

Качественно и в установленные сроки, с применением самых последних технологий.

Мои преимущества

- Внимание к деталям

- Разрабатываю качественные UX прототипы, анализирую рынок ниши, в которой разрабатываю сайт

- Грамотная работа с текстом

- Увеличения времени посещения клиентами сайта благодаря продуманному UX

Мои навыки

Landing Page

Дизайн интернет-магазинов

Дизайн сайтов

Прототипирование

Адаптивный дизайн

К работе подхожу с энтузиазмом

к любой детали в проекте отношусь всегда ответственно.

Нахожу свежие идеи для решения поставленных задач.

Гарантирую легкое адекватное общение.

Найду подход к любому клиенту.