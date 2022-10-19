Здравствуйте. Я UI, UX дизайнер. В данной сфере более 2 лет.
Для меня важно ,что бы клиент остался доволен результатом моей работы. Предлагаю современный, продуманный дизайн.
Качественно и в установленные сроки, с применением самых последних технологий.
Мои преимущества
- Внимание к деталям
- Разрабатываю качественные UX прототипы, анализирую рынок ниши, в которой разрабатываю сайт
- Грамотная работа с текстом
- Увеличения времени посещения клиентами сайта благодаря продуманному UX
Мои навыки
Landing Page
Дизайн интернет-магазинов
Дизайн сайтов
Прототипирование
Адаптивный дизайн
К работе подхожу с энтузиазмом
к любой детали в проекте отношусь всегда ответственно.
Нахожу свежие идеи для решения поставленных задач.
Гарантирую легкое адекватное общение.
Найду подход к любому клиенту.
Портфолио
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