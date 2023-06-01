dmitriy_xtf

Дмитрий Волков dmitriy_xtf

 
26 летКазахстан/Караганда
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Web Developer

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее: Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова

Факультет: «инновационных технологий» Степень бакалавра

НАВЫКИ

  • Опыт работы на js-фреймворках ReactJS;

  • Опыт работы с интерфейсными веб-технологиями HTML5/CSS3/JS/JQuery;

  • Опыт работы с Figma, Sketch;

  • Уверенная работа с Git;

  • разбираться в чужом коде;

  • Умение работать удаленно;

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Стремление к профессиональному развитию и обучению.

Целеустремленность, ответственность, организованность.

FigmajQuery