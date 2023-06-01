dmitriy_xtf

Дмитрий Волков dmitriy_xtfdmitriy_xtf
26 летКазахстан/Караганда
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Web Developer
ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее: Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова
Факультет: «инновационных технологий» Степень бакалавра
НАВЫКИ
Опыт работы на js-фреймворках ReactJS;
Опыт работы с интерфейсными веб-технологиями HTML5/CSS3/JS/JQuery;
Опыт работы с Figma, Sketch;
Уверенная работа с Git;
разбираться в чужом коде;
Умение работать удаленно;
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Стремление к профессиональному развитию и обучению.
Целеустремленность, ответственность, организованность.