dmitriy_yas

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ЯНДЕКС.ДИРЕКТ С ЭКОНОМИЕЙ БЮДЖЕТА ОТ 30 ДО 85%

Здравствуйте! Мы, команда MDN GROUPP, позволим сократить ваши

расходы на Яндекс.Директ от 30 до 85%

Что мы предлагаем:

Профессиональная настройка Яндекс.Директ

от 5000 запросов с экономией бюджета

от 30 до 85% за счет:

1. Парсинга через Key Collector

2. Релевантных заголовков (один запрос – одно объявление)

3. Проработки и подключения РСЯ

4. Полного погружения в бизнес: аудит компании по инфо-листу из 117 вопросов

5. Подключения «бидеров» (автоматизированные системы управления ставками, позволяют сократить от 20% бюджета просто за счет подключения)

Сроки: от 3 до 14 дней (по договору)

Этапы работы:

1. Получение исходных данных

2. Общение по инфо-листу из более чем 100 вопросов (для полного погружения в бизнес/компанию)

3. Составление Mind Map – карты запросов

4. Перемножение, парсинг, выборка минус-слов, распределение по группам и т.д.

5. Загрузка рекламных кампаний в Яндекс.Директ, оплата по договору, запуск

6. Анализ и сопровождение в течение 1-го месяца – бесплатно (возможно по договору)

Возможны официальный договор с ООО "МДН ГРУПП" и оплата на расчетный счет.

Контакты:

www.mdngroupp.ru

[email protected]

Какие задачи мы решаем:

1. Профессиональная настройка Яндекс.Директ

2. Создание Landing–Page

3. Создание Marketing–kit

4. Разработка презентаций

5. Брендинг (фирменный стиль)

Последние примеры работ (Landing–Page+продвижение):

http://www.avto-yurist.com (стоимость заявки: 210 рублей)

http://www.jaluzi-ural.com (стоимость заявки: от 80 до 100 рублей)

http://traveldm.ru (стоимость заявки на тур: 280 рублей (статистика во вложении)

С уважением, команда MDN GROUPP!

www.mdngroupp.ru