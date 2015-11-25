dmitriy_yas

Здравствуйте! Мы, команда MDN GROUPP, позволим сократить ваши
расходы на Яндекс.Директ от 30 до 85%
Что мы предлагаем:
Профессиональная настройка Яндекс.Директ
от 5000 запросов с экономией бюджета
от 30 до 85% за счет:
1. Парсинга через Key Collector
2. Релевантных заголовков (один запрос – одно объявление)
3. Проработки и подключения РСЯ
4. Полного погружения в бизнес: аудит компании по инфо-листу из 117 вопросов
5. Подключения «бидеров» (автоматизированные системы управления ставками, позволяют сократить от 20% бюджета просто за счет подключения)
Сроки: от 3 до 14 дней (по договору)
Этапы работы:
1. Получение исходных данных
2. Общение по инфо-листу из более чем 100 вопросов (для полного погружения в бизнес/компанию)
3. Составление Mind Map – карты запросов
4. Перемножение, парсинг, выборка минус-слов, распределение по группам и т.д.
5. Загрузка рекламных кампаний в Яндекс.Директ, оплата по договору, запуск
6. Анализ и сопровождение в течение 1-го месяца – бесплатно (возможно по договору)
Возможны официальный договор с ООО "МДН ГРУПП" и оплата на расчетный счет.
Контакты:
Какие задачи мы решаем:
1. Профессиональная настройка Яндекс.Директ
2. Создание Landing–Page
3. Создание Marketing–kit
4. Разработка презентаций
5. Брендинг (фирменный стиль)
Последние примеры работ (Landing–Page+продвижение):
http://www.avto-yurist.com (стоимость заявки: 210 рублей)
http://www.jaluzi-ural.com (стоимость заявки: от 80 до 100 рублей)
http://traveldm.ru (стоимость заявки на тур: 280 рублей (статистика во вложении)
С уважением, команда MDN GROUPP!