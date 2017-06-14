dmitriyborodovoy

Видеомонтаж

Высококачественное редактирование видео в различных областях: - Свадебный фильм - Рекламные ролики - Презентационные ролики - Корпоративные мероприятия - Семейные мероприятия - Музыкальные клипы. Редактирование может включать: работу с многокамерной съемкой, анимированную заставку. У меня есть большой опыт работы над частными заказами, ответственно и творчески подходить к этому вопросу. Я работаю удаленно. Если вас интересует предложение, свяжитесь со мной.