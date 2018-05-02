dmitriylazarev

Middle HTML-верстальщик. Качественная адаптивная верстка точно в срок.

Навыки:

Качественная, валидная верстка.

Responsive / Adaptive верстка.

HTML5, CSS3, CSS анимация.

Оценка и четкое соблюдение сроков выполнение задач.

Написание скриптов на JS, jQuery.

Pixel Perfect верстка.

Предпроцессоры: LESS/SASS.

Использование редакторов: Adobe Photoshop, Figma.

Оптимизация кода и изображений, проверка на: Markup Validation Service и PageSpeed Insights.

Технология Flexbox.

Emmet. Высокая скорость работы.

Работа с SVG.

Верстка писем, PDF.

Английский язык: Intermediate.

Git(Базовый уровень, через SmartGit).

Bootstrap(Базовый уровень).

Vue.js(Базовый уровень. В процессе изучения).

Дополнительные навыки:

Базовый уровень PHP, MySQL, phpMyAdmin;

Настройка целей и событий Яндекс.Метрики и Google Analytics.

Работа с CMS: MODx Revo, MODx Evo, SimplaCMS.