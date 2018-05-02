dmitriylazarev

Навыки:
Качественная, валидная верстка.
Responsive / Adaptive верстка.
HTML5, CSS3, CSS анимация.
Оценка и четкое соблюдение сроков выполнение задач.
Написание скриптов на JS, jQuery.
Pixel Perfect верстка.
Предпроцессоры: LESS/SASS.
Использование редакторов: Adobe Photoshop, Figma.
Оптимизация кода и изображений, проверка на: Markup Validation Service и PageSpeed Insights.
Технология Flexbox.
Emmet. Высокая скорость работы.
Работа с SVG.
Верстка писем, PDF.
Английский язык: Intermediate.
Git(Базовый уровень, через SmartGit).
Bootstrap(Базовый уровень).
Vue.js(Базовый уровень. В процессе изучения).
Дополнительные навыки:
Базовый уровень PHP, MySQL, phpMyAdmin;
Настройка целей и событий Яндекс.Метрики и Google Analytics.
Работа с CMS: MODx Revo, MODx Evo, SimplaCMS.